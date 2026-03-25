Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, почему Семак успешен в «Зените»

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил успешность Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита». Эксперт отметил, что специалист хорошо обучен, а также у Семака был хороший наставник на тренерском поприще — итальянец Лучано Спаллетти.

«Тренер должен быть обучен. Вот Семак чем берёт: во-первых, он обучался. Но ещё у него были хорошие наставники. При Спаллетти, я помню, Семак все конспекты писал. Именно Спаллетти, когда его отстранили, сказал Миллеру, кого поставить в «Зенит», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Семак во главе «Зенита» выиграл шесть чемпионских титулов Мир РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android