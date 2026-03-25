Магомед Адиев впервые объяснил ситуацию о переговорах с «Актобе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев впервые объяснил ситуацию о переговорах с «Актобе». Накануне стало известно, что специалист улетел в Казахстан и провёл переговоры с «Актобе».

«Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться. Так получилось, что мы встретились и с руководством «Актобе», но это не было запланировано.

Так как у меня скоро заканчивается контракт с «Крыльями Советов», мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом всё. Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать. А после завершения контракта с «Крыльями» будет видно», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

