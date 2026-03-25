«Топ, мне понравился». Смолов — об игре 17-летнего хавбека «Динамо» Маринкина

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался об игре 17-летннего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«Топ, мне понравился. У него хорошие перспективы. Несмотря на то что «Динамо» сыграло неважно, второй тайм был хорош в его исполнении, где он пытался обострять, играть вперёд. Видно, что у него есть исполнительское мастерство. Мало того, что он может задумать, он ещё это может исполнить», – сказал Смолов в выпуске шоу «Смол ФМ».

В нынешнем сезоне Маринкин провёл пять матчей во всех турнирах за московский клуб и успел отличиться, отдав результативную передачу во встрече со «Спартаком» (5:2).