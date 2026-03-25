Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Топ, мне понравился». Смолов — об игре 17-летнего хавбека «Динамо» Маринкина

«Топ, мне понравился». Смолов — об игре 17-летнего хавбека «Динамо» Маринкина
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался об игре 17-летннего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Топ, мне понравился. У него хорошие перспективы. Несмотря на то что «Динамо» сыграло неважно, второй тайм был хорош в его исполнении, где он пытался обострять, играть вперёд. Видно, что у него есть исполнительское мастерство. Мало того, что он может задумать, он ещё это может исполнить», – сказал Смолов в выпуске шоу «Смол ФМ».

В нынешнем сезоне Маринкин провёл пять матчей во всех турнирах за московский клуб и успел отличиться, отдав результативную передачу во встрече со «Спартаком» (5:2).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android