«Топ, мне понравился». Смолов — об игре 17-летнего хавбека «Динамо» Маринкина
Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался об игре 17-летннего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Топ, мне понравился. У него хорошие перспективы. Несмотря на то что «Динамо» сыграло неважно, второй тайм был хорош в его исполнении, где он пытался обострять, играть вперёд. Видно, что у него есть исполнительское мастерство. Мало того, что он может задумать, он ещё это может исполнить», – сказал Смолов в выпуске шоу «Смол ФМ».
В нынешнем сезоне Маринкин провёл пять матчей во всех турнирах за московский клуб и успел отличиться, отдав результативную передачу во встрече со «Спартаком» (5:2).
