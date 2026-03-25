Зоран Тошич назвал великой карьеру Вагнера Лава

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался об экс-форварде армейцев Вагнере Лаве. Во вторник, 24 марта, бразилец объявил о завершении карьеры.

«Поздравляю Вагнера с великой карьерой! Я много раз говорил, что это один из лучших футболистов, с которыми я играл. Он принёс очень много пользы и во время, когда мы с ним играли в ЦСКА, и до этого. Очень-очень большая карьера, молодец», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

