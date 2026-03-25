Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt назвал самых подешевевших игроков РПЛ. Футболист «Зенита» — с отрывом худший

Transfermarkt назвал самых подешевевших игроков РПЛ. Футболист «Зенита» — с отрывом худший
Комментарии

Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Нападающий «Зенита» Джон Дуран потерял в стоимости € 7 млн, став самым подешевевшим игроком чемпионата России.

Полный список самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

  1. Джон Дуран («Зенит») – € 25 млн (- € 7 млн).
  2. Ливай Гарсия («Спартак») – € 7,5 млн (- €  2,5 млн).
  3. Сергей Пиняев («Локомотив») – € 9 млн (- € 1 млн).
  4. Дмитрий Баринов (ЦСКА) – € 8 млн (- € 1 млн).
  5. Мойзес (ЦСКА) – € 5 млн (- € 1 млн).
  6. Тео Бонгонда («Спартак») – € 4 млн (- € 1 млн).
  7. Жоао Виктор (ЦСКА) – € 4 млн (- € 1 млн).
  8. Матеус Рейс (ЦСКА) – € 3 млн (- € 1 млн).
  9. Данил Глебов («Динамо» Москва) – € 7,5 млн (- € 500 тыс.).
  10. Лусиано Гонду (ЦСКА) – € 7,5 млн (- € 500 тыс.).
Материалы по теме
Соболев или Дуран? Кто должен выйти в основе «Зенита» на «Спартак»
Соболев или Дуран? Кто должен выйти в основе «Зенита» на «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android