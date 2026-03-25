«Нашёл щёлочку, как Широков». Орлов — о голе Джона Джона в ворота «Динамо»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о голе полузащитника «Зенита» Джона Джона в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Команды встретились в Москве. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Как Джон Джон головой забил! Это же класс. Он выпрыгнул, и он видит, куда бить. И вратарь вот этот угол [открыл]… Как я когда-то сказал про Романа Широкова, что он щёлочку нашёл. Вот здесь тоже. И ему надо было попасть именно в этот угол. И надо было сильно ударить. Он за счёт мышц спины прогнулся — и бабах! Забил. Красивый, умный гол. Джон Джон — мастер», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
