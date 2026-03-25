Павленко: на 16-летнего Полеха уже цепляют лавры, что он — будущий Титов и Черенков?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко высказался о дебюте молодого игрока Павла Полеха за красно-белых в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:0). 16-летний полузащитник вышел на поле в конце встречи на 88-й минуте. Стоит отметить, что Павленко также дебютировал за «Спартак» в 16-летнем возрасте.

«На Павла Полеха уже цепляли лавры, такие, как на меня. Что он, похож на будущего Титова и Черенкова? Мостовой провёл хорошую параллель с Ямалем (смеётся). Если уже дебютировал в РПЛ, значит, Карседо видит в нём потенциал. Что будет дальше? Это будет зависеть от тренера, который работает с ним.

При Олеге Ивановиче Романцеве я играл, совершенствовался. А потом пришли уже другие тренеры — чуть поменялось всё. Каждая ситуация разная, что у меня, что у Полеха. То, что есть какая-то перспектива у него, что он дебютировал за «Спартак», — это большой плюс», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.