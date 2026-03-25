Transfermarkt составил рейтинг наиболее подорожавших игроков чемпионата России

Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов Мир Российской Премьер-Лиги, определив наиболее подорожавшего игрока чемпионата России. Им стал бразильский полузащитник «Зенита» Джон Джон, его цена выросла на € 5 млн.

Полный список игроков РПЛ, получивших наибольшую прибавку к рыночной стоимости по версии Transfermarkt, выглядит следующим образом:

  1. Джон Джон («Зенит») – € 16 млн (+ € 5 млн).
  2. Педро («Зенит») – € 17 млн (+ € 2 млн).
  3. Бителло («Динамо» Москва) – € 14 млн (+ € 2 млн).
  4. Кирилл Глебов (ЦСКА) – € 10 млн (+ € 2 млн).
  5. Максим Воронов (ЦСКА) – € 2 млн (+ € 1,3 млн).
  6. Александр Соболев («Зенит») – € 6 млн (+ € 1 млн).
  7. Николас Маричаль («Динамо» Москва) – € 5 млн (+ € 1 млн).
  8. Брайан Хиль («Балтика») – € 3,5 млн (+ € 700 тыс.).
  9. Владислав Саусь («Спартак» Москва) – € 2,5 млн (+ € 700 тыс.).
  10. Игорь Дмитриев («Спартак» Москва) – € 3,5 млн (+ € 500 тыс.).
