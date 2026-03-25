Transfermarkt составил рейтинг наиболее подорожавших игроков чемпионата России
Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов Мир Российской Премьер-Лиги, определив наиболее подорожавшего игрока чемпионата России. Им стал бразильский полузащитник «Зенита» Джон Джон, его цена выросла на € 5 млн.
Полный список игроков РПЛ, получивших наибольшую прибавку к рыночной стоимости по версии Transfermarkt, выглядит следующим образом:
- Джон Джон («Зенит») – € 16 млн (+ € 5 млн).
- Педро («Зенит») – € 17 млн (+ € 2 млн).
- Бителло («Динамо» Москва) – € 14 млн (+ € 2 млн).
- Кирилл Глебов (ЦСКА) – € 10 млн (+ € 2 млн).
- Максим Воронов (ЦСКА) – € 2 млн (+ € 1,3 млн).
- Александр Соболев («Зенит») – € 6 млн (+ € 1 млн).
- Николас Маричаль («Динамо» Москва) – € 5 млн (+ € 1 млн).
- Брайан Хиль («Балтика») – € 3,5 млн (+ € 700 тыс.).
- Владислав Саусь («Спартак» Москва) – € 2,5 млн (+ € 700 тыс.).
- Игорь Дмитриев («Спартак» Москва) – € 3,5 млн (+ € 500 тыс.).
Комментарии