Лидеры сборной Мали не сыграют в товарищеском матче с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о формировании состава национальной команды, отметив, что лидеры сборной не сыграют с Россией в товарищеском матче. Напомним, встреча пройдёт 30 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

30 марта 2026, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
«Нам придётся выйти молодым составом: не прилетят Ив Биссума, Мамаду Сангаре, Амаду Айдара, Лассана Кулибали, Войо Кулибали, Нене Доржелес, Эль-Билаль Туре, Амари Траоре и еще несколько игроков основной команды», – приводит слова Саинтфита корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, что за сборную России из-за травм не сыграют полузащитник Алексей Батраков и защитник
Игорь Дивеев.

Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
