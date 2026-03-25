Лидеры сборной Мали не сыграют в товарищеском матче с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о формировании состава национальной команды, отметив, что лидеры сборной не сыграют с Россией в товарищеском матче. Напомним, встреча пройдёт 30 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Нам придётся выйти молодым составом: не прилетят Ив Биссума, Мамаду Сангаре, Амаду Айдара, Лассана Кулибали, Войо Кулибали, Нене Доржелес, Эль-Билаль Туре, Амари Траоре и еще несколько игроков основной команды», – приводит слова Саинтфита корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, что за сборную России из-за травм не сыграют полузащитник Алексей Батраков и защитник

Игорь Дивеев.