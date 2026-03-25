Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павленко: у «Спартака» есть математические шансы побороться за медали РПЛ

Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко высказался о шансах столичного клуба побороться за медали Российской Премьер-Лиги.

«Сложно судить о весенних результатах «Спартака». Из всех игр я по возможности посмотрел отдельно обзоры. Я надеюсь, что Карседо привнесёт новые идеи и эмоции футболистам «Спартака». Математически шансы побороться за медали у «Спартака» есть. Как команда будет играть со следующими соперниками, вот это очень важно», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. На третьем месте располагается «Локомотив», в активе которого 44 очка. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 49 очков.

Материалы по теме
«Это не Станкович. У «Спартака» появилось лицо». Никитин раскидал всё по топ-клубам РПЛ
Эксклюзив
«Это не Станкович. У «Спартака» появилось лицо». Никитин раскидал всё по топ-клубам РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android