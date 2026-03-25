Павленко: у «Спартака» есть математические шансы побороться за медали РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко высказался о шансах столичного клуба побороться за медали Российской Премьер-Лиги.

«Сложно судить о весенних результатах «Спартака». Из всех игр я по возможности посмотрел отдельно обзоры. Я надеюсь, что Карседо привнесёт новые идеи и эмоции футболистам «Спартака». Математически шансы побороться за медали у «Спартака» есть. Как команда будет играть со следующими соперниками, вот это очень важно», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. На третьем месте располагается «Локомотив», в активе которого 44 очка. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 49 очков.