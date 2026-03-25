Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Арбелоа ввёл новый ритуал для игроков «Реала» после победных матчей — The Touchline
Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа внедрил новый ритуал для своей команды. После победных матчей он угощает футболистов завтраком, сообщает The Touchline в соцсети Х.

По информации источника, на следующее утро после побед 43-летний специалист берёт поднос и исполняет роль официанта, подходя к каждому игроку. После недавней победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Арбелоа угощал команду пончиками и круассанами. Этот подход направлен на мотивацию и поддержание позитивного настроя в раздевалке. Тренер также акцентирует внимание на сплочённости коллектива через подобные неформальные традиции.

«Реал» прошёл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, одержав победу в обоих матчах с результатами 3:0 и 2:1. В четвертьфинале турнира «сливочные» встретятся с мюнхенской «Баварией».

Альваро Арбелоа возглавил команду в январе 2026 года после отставки Хаби Алонсо. Под руководством испанца команда одержала 13 побед и потерпела четыре поражения. Контракт специалиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.

