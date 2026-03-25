Павленко: у Заболотного не было возможности проявить себя в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Павленко высказался о выступлении за клуб нападающего Антона Заболотного. В текущем сезоне на его счету три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.

«С точки зрения боевой единицы, которая должна была закрывать позицию центрального нападающего, когда «Спартак» хотел играть через фланги, я логически понимал приглашение Антона в команду.

Но, видите, не пошло, наверное. И, может быть, не было возможности так сильно себя проявить. Думаю, что с Заболотным не будут продлевать контракт, если он уже заканчивается», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.