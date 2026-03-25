«Ливерпуль» не станет увольнять Слота с поста тренера команды летом — The Independent

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не покинет свой пост ближайшим летом. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, руководство мерсисайдцев понимает, что в нынешнем сезоне специалист, который привёл команду в прошлой кампании к чемпионству, столкнулся с рядом факторов, на которые он не мог повлиять. Травмы ряда футболистов помешали тренеру распоряжаться составом в полной мере, а гибель Диогу Жоты также сказалась на команде как в игровом, так и в психологическом плане.

На данный момент «Ливерпуль» с 49 очками находится на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Помимо этого, «красные» выступят в 1/4 финала Лиги чемпионов.

