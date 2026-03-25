Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих игроков РПЛ. Дуран больше не единоличный лидер

Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих игроков РПЛ. Дуран больше не единоличный лидер
Комментарии

Статистический портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, провёл обновление по Мир Российской Премьер-Лиге. Форвард «Зенита» Джон Дуран перестал единолично возглавлять рейтинг. Его цена снизилась с € 32 млн до € 25 млн.

В такую же сумму оцениваются потенциальные трансферы полузащитников Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» и Алексей Батракова из «Локомотива». Их стоимость скорректирована не была.

Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt (март 2026-го):

1-3. Джон Дуран («Зенит») – € 25 млн (- € 7 млн).
1-3. Алексей Батраков («Локомотив») – € 25 млн.
1.3. Эдуард Сперцян («Краснодар») – € 25 млн.
4. Луис Энрике («Зенит») – € 24 млн.
5. Матвей Кисляк (ЦСКА) – € 20 млн.
6. Жедсон Фернандеш («Спартак») – € 18 млн.
7. Педро («Зенит») – € 17 млн (+ € 2 млн).
8. Джон Джон («Зенит») – € 16 млн (+ € 5 млн).
9-10. Вендел («Зенит») – € 15 млн.
9-10. Константин Тюкавин («Динамо») – € 15 млн.

5 претендентов на чемпионство РПЛ по версии Opta
5 претендентов на чемпионство РПЛ по версии Opta
