Кисляк: не спрашиваю совета у футболистов, играющих в Европе. Сейчас сосредоточен на ЦСКА

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал советы российских футболистов, играющих в Европе. В данный момент Кисляк находится в расположении сборной, готовясь к предстоящим матчам. Александр Маньяков, представляющий интересы Кисляка, ранее сообщил о заинтересованности клубов из ведущих европейских чемпионатов в своём клиенте.

— У тебя была звёздная болезнь?

— Было желание закрыться и поменьше появляться в СМИ. Но сейчас пошёл такой период, когда публичность стала частью футбола. Надо появляться. Это часть профессии. У меня бывали неприятности со СМИ. Но надо смириться и разговаривать.

— Есть разговоры о том, что вами интересуются в Европе? Советуетесь с нашими футболистами, которые играют там?

— Нет. Мне неудобно перед ними. Они могут устать [от вопросов]. Они когда сами рассказывают, я слушаю и сравниваю. Сейчас цели узнать что‑то нет. Сконцентрирован на игре за ЦСКА. Мне особо не важно. Если попаду туда, то всё узнаю сам, — сказал Кисляк в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина 27 марта проведёт матч с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта сыграет с Мали в Санкт-Петербурге.