В Transfermarkt объяснили резкое снижение рыночной стоимости форварда «Зенита» Дурана

Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник объяснил, почему трансферный ценник нападающего «Зенита» Джона Дурана снизился с € 32 млн до € 25 млн.

«Снижение стоимости Дурана произошло по нескольким причинам. Во-первых, спрос на него в более сильных европейских лигах стремится к нулю. В Турции он так и не смог показать что-либо и закрепиться, его были готовы поскорее отпустить оттуда. Арабы ему других вариантов, кроме РПЛ, не нашли — в европейских топ-чемпионатах им не заинтересовались, топовые американские лиги — тоже. Хотя были слухи про МЛС и Мексику, где сейчас деньги есть, но в итоге он оказался в РПЛ, которая на данный момент не в топ-10 чемпионатов.

Во-вторых, игровые показатели. В основе «Зенита» он пока не закрепился, проиграл конкуренцию Соболеву, которому мы повысили стоимость на € 1 млн. Кстати, он впервые за долгое время опять начал расти в стоимости. А единственные голы Дурана — с пенальти, а не с игры. Нам показалось неправильным, что он – футболист с таким большим отрывом по стоимости в лиге, хотя проигрывает конкуренцию. Думали понизить в стоимости его ещё больше, но решили подождать до конца сезона, поэтому понизили его до уровня топ-футболистов в РПЛ — Сперцяна и Батракова.

Однако тенденция у него вниз идущая. Если он не сможет заиграть в «Зените», будут большие вопросы по интересу к этому игроку, поскольку он известен своим непростым характером и отношением к делу. Вопрос, будет ли «Зенит» выкупать его летом с такими показателями, потому что брать за такие деньги игрока, который проигрывает конкуренцию Соболеву, не совсем логично. Единственное позитивное в этой ситуации, что переход Дурана смотивировал Соболева на новые подвиги», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.