«Барселона» может подписать Осимхена, если не удастся трансфер Альвареса — Mundo Deportivo

«Барселона» рассматривает возможность подписания нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена в случае, если трансфер форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса не состоится. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Альварес продолжает оставаться приоритетной целью для «Барселоны». Однако слухи о его возможном переходе в лондонский «Арсенал» заставляют руководство клуба задуматься о запасном варианте, на случай, если игрок решит покинуть Испанию.

Основной проблемой для «Барселоны» является характер Осимхена, который ранее создавал трудности во время его выступлений за «Наполи». Тем не менее строгий подход тренера Ханс-Дитера Флика может оказать положительное влияние на поведение нападающего, считает источник. Переход Осимхена в «Барселону» будет зависеть от решения Хулиана Альвареса.

Нигериец перешёл в «Галатасарай» летом 2025 года за € 75 млн. В текущем сезоне он провёл 29 матчей, забив 19 голов и отдав семь результативных передач. Контракт Осимхена с «Галатасараем» действует до 2029 года, а его рыночная стоимость составляет € 75 млн по данным Transfermarkt.