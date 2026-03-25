Винисиус Жуниор ответил, как долго он хочет играть за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дал комментарий касательно своего будущего в команде из Мадрида.

«Я думаю только о мадридском «Реале» и о том, чтобы остаться здесь ещё на долгие годы», — приводит слова бразильца Marca.

Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

В составе «сливочных» бразилец трижды становился чемпионом Испании, брал Кубок страны и три раза — национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе игрока по два трофея Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также один Межконтинентальный кубок.

