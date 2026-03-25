В Transfermarkt рассказали, почему стоимость Джона Джона выросла после перехода в «Зенит»

Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник объяснил, с чем связано повышение трансферной стоимости полузащитника «Зенита» Джона Джона. Его цена выросла с € 11 млн до € 16 млн.

«Из тех, кто подорожал, стоит отметить Джона Джона. Тут главная мотивация повышения его стоимости на € 5 млн — высокая трансферная сумма. «Зенит» заплатил за Джона Джона € 18 млн, и он сразу же начал приносить пользу, вписался в команду и показывает достаточно высокий уровень», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Джон Джон перебрался в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно. В первых пяти матчах за новый клуб на его счету гол и результативная передача.