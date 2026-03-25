В Transfermarkt считают, что «Спартак» переплатил за трансфер нападающего Ливая Гарсии

В Transfermarkt считают, что «Спартак» переплатил за трансфер нападающего Ливая Гарсии
Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник объяснил, с чем связано понижение трансферной стоимости нападающего «Спартака» Ливая Гарсии. Его цена понизилась с € 10 млн до € 7,5 млн.

«Ливай Гарсия вышел в прошлом матче «Спартака» с «Оренбургом» и даже забил гол. Но у него была весьма высокая трансферная стоимость, и он её не оправдывал, будучи игроком ротации. Большого интереса на рынке к нему уже нет, и стало очевидно, что «Спартак» переплатил за игрока, что, конечно, не впервой. На Гарсию нет спроса, и перепродать его за серьёзные деньги тяжело — будет неплохо отбить хотя бы половину заплаченной суммы. Роль играет ещё и возраст, в этом году Гарсии будет 29», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

