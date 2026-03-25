Тренер Никарагуа Оливас — о российском футболе: уровень один из самых высоких в мире

Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о высоком уровне российского футбола. Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а затем встретится с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге в рамках BetBoom товарищеских матчей.

«Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелёт получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле. Но всё это отойдёт на второй план в день встречи.

Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. И во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню», — сказал Оливас в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».