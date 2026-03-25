Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Никарагуа Оливас — о российском футболе: уровень один из самых высоких в мире

Комментарии

Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о высоком уровне российского футбола. Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а затем встретится с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге в рамках BetBoom товарищеских матчей.

«Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелёт получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле. Но всё это отойдёт на второй план в день встречи.

Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. И во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню», — сказал Оливас в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android