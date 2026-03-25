Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо: Неймар мог бы принести пользу на чемпионате мира

Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо, ныне играющий за «Аль-Иттихад», поделился мнением о невызове нападающего «Сантоса» Неймара в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.

«Считаю, что Неймара по-прежнему можно считать самым талантливым бразильским футболистом на данный момент. Он способен повлиять на ход встречи в любую секунду, поэтому он мог бы принести пользу на чемпионате мира. На этом турнире всегда нужны лучшие футболисты. Если Неймар в форме, здоров и вошёл в игровой ритм, то он лучший. Он мне очень нравится. Если он сыграет, то будет очень нужным», — приводит слова Фабиньо L’Equipe.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android