Экс-полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо: Неймар мог бы принести пользу на чемпионате мира

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо, ныне играющий за «Аль-Иттихад», поделился мнением о невызове нападающего «Сантоса» Неймара в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.

«Считаю, что Неймара по-прежнему можно считать самым талантливым бразильским футболистом на данный момент. Он способен повлиять на ход встречи в любую секунду, поэтому он мог бы принести пользу на чемпионате мира. На этом турнире всегда нужны лучшие футболисты. Если Неймар в форме, здоров и вошёл в игровой ритм, то он лучший. Он мне очень нравится. Если он сыграет, то будет очень нужным», — приводит слова Фабиньо L’Equipe.