Салах может стать одноклубником Месси в «Интер Майами» — The Independent

«Интер Майами» планирует предложить контракт форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который ранее объявил об уходе из английского клуба в конце текущего сезона. Об этом сообщает издание The Independent.

По данным источника, потенциальное препятствие в осуществлении перехода заключается в том, что в МЛС действует потолок зарплат, а каждый клуб может включать в заявку лишь трёх игроков, оклад которых не учитывается.

На текущий момент у «Интер Майами» все лимитные места заняты. Соответственно, для перехода Салаха клубу придётся расставаться с кем-то из лидеров команды. Кроме того, на египтянина претендует саудовский «Аль-Хиляль».