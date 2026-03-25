Кисляк — о новичках в сборной России: проблем влиться нет, все поддерживают

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о быстрой адаптации новичков в национальной команде. Команда Валерия Карпина в рамках BetBoom матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.

— Сейчас очень подходящий момент, чтобы переключиться на сборную, исходя из результатов ЦСКА?

— Думаю, да. Нужно выдохнуть чуть‑чуть. Надеюсь, пауза будет на пользу и мы станем сильнее.

— Есть ощущение, что все новички быстро интегрируются в сборную? Почему?

— Все играют друг с другом в РПЛ, знают, пересекаются. Главное — понять требования тренеров, а так всех ты знаешь, проблем влиться нет. Все тебя поддерживают, ты в команде. Мелкадзе просто не хватало голов, но вызов он давно заслужил игрой. А Макс Петров — очень техничный, быстрый, лёгкий.

— Матч с Никарагуа с чем ассоциируется?

— Пора выигрывать в Краснодаре. Я первый раз здесь в роли представителя домашней команды, — сказал Кисляк в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».