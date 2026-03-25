Физиотерапевт «Осера» стал мэром одноимённого города — L'Équipe

Физиотерапевт «Осера» из Лиги 1 Матье Дебен стал мэром одноимённого города по итогам голосования. Об этом сообщает L'Équipe.

Специалист работает в клубе с 1999 года, на прошедших выборах он был зарегистрирован как независимый кандидат. Дебен набрал 33,8% голосов, на втором месте с 24% голосов оказался Кресент Маро, который был главой города до 2026 года.

Бывший футболист и тренер «Осера» Ги Ру ранее отметил в Дебене его ум, профессионализм и умение улучшить настроение в команде. Директор клубной академии Жан-Себастьян Жорес также высоко оценил работу Дебена с игроками юношеской команды и его роль в налаживании связей между футболистами и персоналом, пожелав ему успехов на посту мэра.

