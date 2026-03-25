Бюст экс-игрока сборной СССР Владимира Пономарёва открыли на Аллее спортивной славы ЦСКА

Сегодня, 25 марта, на Аллее спортивной славы ЦСКА состоялось торжественное открытие бюста бывшего защитника армейцев, бронзового призёра чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР Владимира Пономарёва.

В мероприятии, помимо самого Пономарёва, приняли участие генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и бывший главный тренер московского клуба, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев.

«Я очень рад, даже несколько дней не спал перед этим событием. Хотел бы выразить огромную благодарность президиуму совета ветеранов ЦСКА, начальнику ЦСКА полковнику Громову. Я до конца жизни буду помнить этот день. Большое спасибо всем!» — приводит слова Пономарёва официальный сайт ЦСКА.