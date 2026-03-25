CAS зарегистрировал апелляцию Сенегальской федерации футбола на поражение в финале КАН

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, поданную Сенегальской футбольной федерацией (FSF) против Конфедерации африканского футбола (CAF) и Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF). Апелляция касается решения CAF от 17 марта 2026 года, согласно которому сборная Сенегала потерпела техническое поражение в финале Кубка африканских наций (AFCON) 2025 года, а победа была присуждена сборной Марокко со счётом 3:0. Первоначально в финале Кубка африканских наций 2025 года победителем стала сборная Сенегала, одержавшая победу над сборной Марокко со счётом 1:0.

Зарегистрированная CAS 25 марта 2026 года апелляция направлена на отмену решения CAF и объявление FSF победителем турнира. Федерация также просит приостановить срок подачи апелляционной жалобы до публикации полного обоснования решения CAF. Решение от 17 марта содержало только вердикт Апелляционной коллегии CAS.

Для рассмотрения дела будет назначена Арбитражная коллегия CAS, после чего будет установлен процессуальный график. В соответствии с Регламентом CAS, у апеллянта есть 20 дней для подачи апелляционной жалобы с юридическими аргументами, после чего у ответчиков есть ещё 20 дней для представления возражений. На данном этапе разбирательства, если учитывать просьбу FSF о приостановке срока, невозможно предсказать процессуальные сроки или дату назначения слушания.

«CAS идеально подготовлен для разрешения подобных споров с помощью специализированных и независимых арбитров. Мы понимаем, что команды и болельщики хотят как можно скорее узнать окончательное решение, и мы обеспечим максимально быстрое проведение арбитражного разбирательства, при этом уважая право всех сторон на справедливое разбирательство», — отметил исполнительный директор CAS Матье Риб.

CAS предоставит обновлённую информацию о слушании, если оно будет назначено. Информация о текущих разбирательствах конфиденциальна.