Болельщик, пришедший с тостером на матч «Эвертона» с «Челси», объяснил ситуацию

Болельщик «Эвертона» Мэтти Бирн объяснил, почему принёс тостер на матч любимой команды с «Челси» (3:0) в 31-м туре английской Премьер-лиги. Ранее в Сети стали вирусными кадры, на которых поклонник «ирисок» празднует их голы, держа в одной руке коробку с кухонным агрегатом, а в другой — упаковку оладьев.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Бету – 33'     2:0 Бету – 62'     3:0 Ндиайе – 76'    

«В тот вечер я собирался на свадьбу [друзей]. Не хотел оставлять всё это в баре, поэтому просто решил пройти так на стадион.

В определённый момент кто-то на трибуне попросил кинуть ему тостер, и я это сделал. В итоге тостер прошёл через полстадиона, но потом он ко мне вернулся.

Этот тостер по-прежнему в коробке! Не думаю, что мои друзья собираются им пользоваться», — приводит слова Бирна BBC.

Помимо этого, болельщик выразил надежду на то, что у него получится прийти с тостером на домашний матч чемпионата Англии с «Ливерпулем» 19 апреля.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Дьюсбери-Холла из «Эвертона» ценой в € 52-57 млн — Конур
