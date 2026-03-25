Болельщик, пришедший с тостером на матч «Эвертона» с «Челси», объяснил ситуацию

Болельщик «Эвертона» Мэтти Бирн объяснил, почему принёс тостер на матч любимой команды с «Челси» (3:0) в 31-м туре английской Премьер-лиги. Ранее в Сети стали вирусными кадры, на которых поклонник «ирисок» празднует их голы, держа в одной руке коробку с кухонным агрегатом, а в другой — упаковку оладьев.

«В тот вечер я собирался на свадьбу [друзей]. Не хотел оставлять всё это в баре, поэтому просто решил пройти так на стадион.

В определённый момент кто-то на трибуне попросил кинуть ему тостер, и я это сделал. В итоге тостер прошёл через полстадиона, но потом он ко мне вернулся.

Этот тостер по-прежнему в коробке! Не думаю, что мои друзья собираются им пользоваться», — приводит слова Бирна BBC.

Помимо этого, болельщик выразил надежду на то, что у него получится прийти с тостером на домашний матч чемпионата Англии с «Ливерпулем» 19 апреля.