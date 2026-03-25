Валерий Карпин — о работе в «Динамо»: ну, ошибся. Что теперь?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о совмещении работы в национальной команде и московском «Динамо». Специалист покинул столичный клуб осенью прошлого года.

«Если сборная играет в отборочных матчах, да, тут даже вариантов нет. Не было бы даже вариантов [совмещения], если сборная играла бы в официальных матчах. Была бы сборная, и всё. Так как сборная находится в нынешней ситуации, такая возможность, я думал, что есть.

Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим. «Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в «Динамо»?.. Я говорю: «Да, ошибся». Тебе спокойнее становится? Ты расслабился? Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».