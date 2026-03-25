Экс-тренер Заболотного Точилин: знаю, что весной Антон хотел показать себя в «Спартаке»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин, ранее работавший в этом клубе с нападающим Антоном Заболотным, высказался о выступлении игрока за «Спартак».

«Исходя из того, что Антон в весенней части получает ещё меньше игрового времени, чем в осенней, наверное, это говорит, что тренер на него не рассчитывает. Хотя я знаю, что он специально остался, чтобы весной доказать свою состоятельность. Думаю, ничего страшного не происходит — один этап заканчивается, открываются новые перспективы. Антон – парень взрослый, поймёт, что делать дальше.

Он своей работой создавал определённую конкуренцию в «Спартаке», в каких-то моментах помогал, особенно поначалу. А при смене тренера часто бывает, что не вписываешься в игровую модель. У него уже собирается коллекция клубов — «Зенит», ЦСКА, «Спартак». В будущем он может только гордиться этим. А спрос на него будет, он квалифицированный футболист, просто так в такие клубы не зовут. Просто дело в тренерах, которые знают, как использовать габаритных нападающих. Предложения у него будут», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.