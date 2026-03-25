Точилин: очевидно, что «Сочи» вылетит из РПЛ — футболисты продолжают деградировать

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о турнирном положении «Сочи» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда после 22 туров чемпионата располагается на последней, 16-й строчке, с девятью очками.

«Для меня, к сожалению, очевидно, что «Сочи» вылетит из РПЛ. Когда приходил Осинькин, как и всегда, думаешь, что команда поменяется. На бумаге футболисты неплохие, но у всех свои проблемы: кто-то — после травмы, кто-то — без игровой практики. Много молодых ребят, у которых вся футбольная жизнь впереди, однако, к сожалению, они так и продолжают деградировать. Нужно смотреть на ситуацию изнутри, но надо признать, что Осинькину не удалось изменить ситуацию», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

