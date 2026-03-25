«Даже если будет «Реал» Мадрид. Карпин заявил, что не собирается совмещать клуб и сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что больше не собирается совмещать работу в клубе и национальной команде. Специалист возглавляет сборную с лета 2021-го. За это время он совмещал тренерскую деятельность во главе национальной команды с работой в «Ростове» и «Динамо».

— Допустим, ещё год-два сборная не возвращается к официальным матчам. И, допустим, летом приходит «Спартак» и говорит: «Всё, мы сейчас перебрали всех тренеров, всех иностранцев, кого только можно, хотим вас, Карпин. Всё, Валерий Георгиевич, давайте. Хотим Карпина тренером на пять лет».

— В каком году?

— В этом, в следующем, неважно.

— Для тебя неважно, для меня важно. У меня контракт со сборной ещё на два года. Окей?

— Эти два года вы не будете совмещать?

— Нет.

— Это вы гарантируете?

— Да.

— Официально?

— Да.

— Даже если будет «Спартак»?

— Даже если будет «Реал» Мадрид, — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».