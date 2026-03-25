Карпин: обсуждается ли продление контракта со сборной России? Нет, конечно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с национальной командой. Действующее соглашение между специалистом и Российским футбольным союзом (РФС) рассчитано до конца июня 2028 года.

— Продление контракта со сборной России — это обсуждается с РФС?

— Сейчас?

— Да.

— Нет, конечно. Два года ещё, больше двух лет.

— Может быть, сейчас самое время об этом поговорить?

— Нет, сейчас как раз не время. Вот это точно не время сейчас, — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в официальных международных соревнованиях.