Карпин: обсуждается ли продление контракта со сборной России? Нет, конечно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с национальной командой. Действующее соглашение между специалистом и Российским футбольным союзом (РФС) рассчитано до конца июня 2028 года.
— Продление контракта со сборной России — это обсуждается с РФС?
— Сейчас?
— Да.
— Нет, конечно. Два года ещё, больше двух лет.
— Может быть, сейчас самое время об этом поговорить?
— Нет, сейчас как раз не время. Вот это точно не время сейчас, — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Сборная России отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в официальных международных соревнованиях.