Вальверде дисквалифицирован на одну игру и пропустит матч 30-го тура с «Мальоркой» — AS
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после удаления в дерби с «Атлетико» (3:2), сообщает AS. Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте встречи за удар сзади по ногам Алексу Баэне. Это решение арбитра матча Хосе Мунуэра Монтеро было поддержано Техническим комитетом судей.
Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33' 1:1 Винисиус Жуниор – 52' 2:1 Вальверде – 55' 2:2 Молина – 66' 3:2 Винисиус Жуниор – 72'
Удаления: Вальверде – 77' / нет
По информации источника, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение о дисквалификации Вальверде на один матч Ла Лиги. Ранее предполагалось, что хавбек может быть наказан более строго и пропустить две игры.
В результате Вальверде не сможет сыграть во встрече 30-го тура Ла Лиги с «Мальоркой», которая состоится 4 апреля.
Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
