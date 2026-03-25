Вальверде дисквалифицирован на одну игру и пропустит матч 30-го тура с «Мальоркой» — AS

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после удаления в дерби с «Атлетико» (3:2), сообщает AS. Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте встречи за удар сзади по ногам Алексу Баэне. Это решение арбитра матча Хосе Мунуэра Монтеро было поддержано Техническим комитетом судей.

По информации источника, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение о дисквалификации Вальверде на один матч Ла Лиги. Ранее предполагалось, что хавбек может быть наказан более строго и пропустить две игры.

В результате Вальверде не сможет сыграть во встрече 30-го тура Ла Лиги с «Мальоркой», которая состоится 4 апреля.