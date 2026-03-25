Валерий Карпин ответил на жалобы на него игроков «Динамо» по поводу питания

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на претензии футболистов «Динамо» в свой адрес из-за строгого контроля за их питанием. После ухода специалиста из московского клуба вратарь Игорь Лещук заявил, что футболистам стало морально легче, потому что клуб перестал следить за диетой игроков.

— Вас удивляло, что было много замечаний в ваш адрес в контексте питания, например?

— Нет.

— То, что им запрещали сахар и так далее?

— Нет, не удивляет. У меня это с 2008 года. Эти разговоры про питание с 2008 года, начиная со «Спартака». Поэтому не удивляет, — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».