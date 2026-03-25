Зоран Тошич оценил старт весенней части сезона для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал результаты команды после возобновления чемпионата. Армейцы потерпели поражения от «Ахмата», московского «Динамо» и «Балтики» в Мир Российской Премьер-Лиге. В ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА проиграл «Краснодару» со счётом 0:4 (первый матч 3:1).

«Я видел, что ЦСКА потерпел четыре поражения в шести матчах. Это нестандартно для команды, которая борется за чемпионство. Мягко говоря, не ожидал, что такое произойдёт. Остаётся поднять голову, работать, разбираться в ошибках и идти дальше», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.