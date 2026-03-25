Тьерри Анри возглавил рейтинг лучших футболистов АПЛ XXI века от Goal.com

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри возглавил рейтинг лучших футболистов АПЛ XXI века по версии Goal.com. В списке 25 игроков, он выглядит следующим образом:

1. Тьерри Анри.

2. Пол Скоулз.

3. Уэйн Руни.

4. Кевин Де Брёйне.

5. Мохамед Салах.

6. Стивен Джеррард.

7. Фрэнк Лэмпард.

8. Патрик Виейра.

9. Криштиану Роналду.

10. Давид Сильва.

11. Серхио Агуэро.

12. Эден Азар.

13. Венсан Компани.

14. Дидье Дрогба.

15. Родри.

16. Рио Фердинанд.

17. Джон Терри.

18. Гарри Кейн.

19. Эрлинг Холанд.

20. Вирджил ван Дейк.

21. Петр Чех.

22. Эшли Коул.

23. Луис Суарес.

24. Сеск Фабрегас.

25. Яя Туре.

Анри выступал за «канониров» с 1999 по 2007 год и в 2012-м. В составе этой команды француз дважды стал чемпионом Англии, трижды брал Кубок страны и дважды — национальный Суперкубок.