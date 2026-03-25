Эдуард Мор: Заболотный — не уровень «Спартака», его история в команде подходит к концу

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру нападающего клуба Антона Заболотного.

«Конечно, история Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Как показала практика, Заболотный — не уровень «Спартака». Здесь нет ничего неожиданного. У него был шанс проявить себя, но после красной карточки с «Балтикой» он сам себе всё испортил. Так бывает. Могло сложиться по-другому, однако своими шансами Заболотный не воспользовался, а в «Спартаке» их можно немного получить. Футболист возрастной, сильная конкуренция. Получилось так, как получилось. Ключевое — красная карточка с «Балтикой», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

1 июля 2025 года Заболотный перешёл в московский «Спартак» на правах свободного агента, подписав контракт на один сезон.