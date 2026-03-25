Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов — Агкацеву: когда переход в «Челси», «Реал» Мадрид и «Ливерпуль»?

Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, находясь в расположении сборной России, в шуточной форме спросил у партнёра по национальной команде Станислава Агкацева о возможном переходе в один из европейских топ-клубов. Вратарь поднёс камеру к лицу сокомандника и обратился к нему с вопросом, имитируя работу журналистов в микст-зоне.

Сафонов: Когда переход в «Челси», «Реал» Мадрид и «Ливерпуль»?
Агкацев: Вот эти вопросы такие…

Сафонов: Это после игры так приходишь, тебе говорят: «Что вы скажете по поводу игры?»

Агкацев: Не, не. Обычно так говорят: «Что скажете по поводу судей?» Это первый вопрос, — поделились голкиперы в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android