Сафонов — Агкацеву: когда переход в «Челси», «Реал» Мадрид и «Ливерпуль»?

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, находясь в расположении сборной России, в шуточной форме спросил у партнёра по национальной команде Станислава Агкацева о возможном переходе в один из европейских топ-клубов. Вратарь поднёс камеру к лицу сокомандника и обратился к нему с вопросом, имитируя работу журналистов в микст-зоне.

Сафонов: Когда переход в «Челси», «Реал» Мадрид и «Ливерпуль»?

Агкацев: Вот эти вопросы такие…

Сафонов: Это после игры так приходишь, тебе говорят: «Что вы скажете по поводу игры?»

Агкацев: Не, не. Обычно так говорят: «Что скажете по поводу судей?» Это первый вопрос, — поделились голкиперы в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.