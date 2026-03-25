Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти отреагировал на призывы включить Неймара в состав сборной Бразилии

Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на требование ряда представителей футбольной общественности включить нападающего «Сантоса» Неймара в окончательный состав «селесао» для участия в чемпионате мира — 2026. Ранее специалист не добавил игрока в заявку на ближайшие товарищеские матчи.

«Я вижу и слышу всё. Но моя задача — принимать решения. Вполне нормально, что каждый может выразить своё мнение, ведь в футболе нет универсальной истины. Каждый может высказаться, потому что футбол — это не точная наука. У каждого своё мнение, и я должен уважать мнение всех.

Не хочу давать подсказок (смеётся), особенно из уважения к игрокам, которых здесь нет. Я приму это решение в мае, но в целом состав из трёх вратарей уже определён.

Состав защитников уже более или менее определился. На этот сбор у нас три новых игрока: Лео Перейра, Бремер и [Рожер] Ибаньес. Мы хотим оценить не столько их физическую форму, сколько то, как они вписываются в команду. У всех есть всё необходимое, чтобы попасть на чемпионат мира. Мы возьмём с собой четырёх-пятерых, учитывая, что один из них может играть на позиции правого защитника», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Материалы по теме
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо: Неймар мог бы принести пользу на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android