Карло Анчелотти отреагировал на призывы включить Неймара в состав сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на требование ряда представителей футбольной общественности включить нападающего «Сантоса» Неймара в окончательный состав «селесао» для участия в чемпионате мира — 2026. Ранее специалист не добавил игрока в заявку на ближайшие товарищеские матчи.

«Я вижу и слышу всё. Но моя задача — принимать решения. Вполне нормально, что каждый может выразить своё мнение, ведь в футболе нет универсальной истины. Каждый может высказаться, потому что футбол — это не точная наука. У каждого своё мнение, и я должен уважать мнение всех.

Не хочу давать подсказок (смеётся), особенно из уважения к игрокам, которых здесь нет. Я приму это решение в мае, но в целом состав из трёх вратарей уже определён.

Состав защитников уже более или менее определился. На этот сбор у нас три новых игрока: Лео Перейра, Бремер и [Рожер] Ибаньес. Мы хотим оценить не столько их физическую форму, сколько то, как они вписываются в команду. У всех есть всё необходимое, чтобы попасть на чемпионат мира. Мы возьмём с собой четырёх-пятерых, учитывая, что один из них может играть на позиции правого защитника», — приводит слова Анчелотти ESPN.