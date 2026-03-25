Валерий Карпин высказался об удачном старте «Динамо» после зимней паузы в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре «Динамо» в весенней части сезона. Специалист покинул московский клуб в ноябре прошлого года. После зимней паузы бело-голубые одержали три победы в четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги, а в Фонбет Кубке России прошли «Спартак» (5:2, 0:1).

— Тоже не удивляет. Я когда уходил, сказал, что у «Динамо» будет всё хорошо. После зимней паузы все игроки восстановятся, все игроки наберут форму. Условно, допустим, если конкретно, будет Тюкавин, будут ещё игроки, все будут, все вернутся.

Не будет, как это было. Опять же, сейчас опять ты меня вытягиваешь на разговор. Я не буду про это говорить. Я не ищу себе оправданий и не хочу про это говорить. Я всё знаю, как я считаю, опять же, кто где ошибся и кто в чём виноват.

— Но вы внутри себя сделали работу над ошибками?
— Сделал. Всё? Успокоился? — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

