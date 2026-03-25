«Мне хотелось выбраться оттуда». Постекоглу — об увольнении из «Ноттингем Форест»

Бывший главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу поделился воспоминаниями о своём увольнении из клуба. Специалист руководил «лесниками» с 9 сентября по 18 октября 2025 года.

«Это было жестоко, всё произошло прямо в тренерской комнате. Я понимал, что об этом могут объявить в любой момент, однако меня уволили и вовсе сразу после матча. Я ещё не успел выйти с этим к прессе, но там уже всё знали. Я просто шёл по коридору.

Я хотел уйти оттуда, иначе сделал бы то, о чём пожалел бы. Мне хотелось выбраться оттуда. Все дороги оказались закрыты, но через полтора часа их открыли. Я застрял в пробке на 15 минут, фанаты «Челси» устроили мне «тёплый» приём, болельщики «Ноттингем Форест» были не особо добрее, а потом ко мне стали подходить дети, желавшие сфотографироваться со мной.

Это не оставило на мне каких-либо шрамов как на человеке и тренере. Наоборот, это дало мне понять, что в следующий раз я обязательно посоветуюсь с кем-нибудь, прежде чем брать на себя непосильную задачу», — приводит слова Постекоглу Goal.com со ссылкой на радиостанцию SEN 1116.