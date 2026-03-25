Артига произвёл символическое вбрасывание на матче «Ак Барса» в Казани

Тренер казанского «Рубина» Франк Артига стал почётным гостем на хоккейном матче, где произвёл символическое вбрасывание перед второй встречей серии между «Ак Барсом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ. Событие прошло на льду «Татнефть-Арены», где испанский специалист вышел с шарфом казанского хоккейного клуба.

После выполнения вбрасывания Артига покинул лёд. На матче также присутствовали несколько футболистов и тренеров «Рубина». На данный момент «Ак Барс» ведёт в серии с «Трактором» со счётом 1-0 после победы в первой игре, завершившейся в овертайме со счётом 3:2.

Франк Артига возглавил «Рубин» 14 января 2026 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2027 года.