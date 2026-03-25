Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артига произвёл символическое вбрасывание на матче «Ак Барса» в Казани

Комментарии

Тренер казанского «Рубина» Франк Артига стал почётным гостем на хоккейном матче, где произвёл символическое вбрасывание перед второй встречей серии между «Ак Барсом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ. Событие прошло на льду «Татнефть-Арены», где испанский специалист вышел с шарфом казанского хоккейного клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)    

После выполнения вбрасывания Артига покинул лёд. На матче также присутствовали несколько футболистов и тренеров «Рубина». На данный момент «Ак Барс» ведёт в серии с «Трактором» со счётом 1-0 после победы в первой игре, завершившейся в овертайме со счётом 3:2.

Франк Артига возглавил «Рубин» 14 января 2026 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2027 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android