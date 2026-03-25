Артига произвёл символическое вбрасывание на матче «Ак Барса» в Казани
Тренер казанского «Рубина» Франк Артига стал почётным гостем на хоккейном матче, где произвёл символическое вбрасывание перед второй встречей серии между «Ак Барсом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ. Событие прошло на льду «Татнефть-Арены», где испанский специалист вышел с шарфом казанского хоккейного клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5) 1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4) 2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5) 3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5) 3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)
После выполнения вбрасывания Артига покинул лёд. На матче также присутствовали несколько футболистов и тренеров «Рубина». На данный момент «Ак Барс» ведёт в серии с «Трактором» со счётом 1-0 после победы в первой игре, завершившейся в овертайме со счётом 3:2.
Франк Артига возглавил «Рубин» 14 января 2026 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2027 года.
