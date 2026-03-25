«Арсенал» изучает возможность трансфера Кварацхелии из «ПСЖ» этим летом — Дилейни

Лондонский «Арсенал» изучает возможность заключения сделки по нападающему «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии этим летом, сообщает журналист издания The Independent Мигель Дилейни в соцсети Х.

По информации источника, представители футболиста готовы как минимум рассмотреть различные варианты. Ранее сообщалось, что клуб из Лондона серьёзно настроен подписать Кварацхелию. В то же время руководство «ПСЖ» ясно дало понять, что намерено удержать грузинского нападающего, и отказывается рассматривать любые предложения по нему.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в € 90 млн.