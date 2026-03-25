Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Расмус Хойлунд: в «Наполи» я заново влюбился в футбол. Играю в клубе, где в меня верят

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд, арендованный до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от работы под руководством бывшего тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

«От своего перехода [в «Наполи»] я получил то, чего хотел. В какой-то момент я почувствовал, что для меня всё кончено [в «Ман Юнайтед»]. В «Наполи» я заново влюбился в футбол. Даже в Дании меня стали сбрасывать со счетов, но я не переставал верить в себя.

Сейчас я играю в команде и в клубе, где в меня верят. Здесь спортивный директор, президент клуба и тренер, которые хотят со мной работать. В конце своего периода в Манчестере я как будто был заточён. Я понимал, что если бы так и продолжилось, то футбола в моей жизни особо и не было бы», — приводит слова Хойлунда Tribal Football со ссылкой на TV2.

Материалы по теме
В «Наполи» заявили, что выкупят Хойлунда у «МЮ», независимо от выхода в ЛЧ
