Расмус Хойлунд: в «Наполи» я заново влюбился в футбол. Играю в клубе, где в меня верят

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд, арендованный до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от работы под руководством бывшего тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

«От своего перехода [в «Наполи»] я получил то, чего хотел. В какой-то момент я почувствовал, что для меня всё кончено [в «Ман Юнайтед»]. В «Наполи» я заново влюбился в футбол. Даже в Дании меня стали сбрасывать со счетов, но я не переставал верить в себя.

Сейчас я играю в команде и в клубе, где в меня верят. Здесь спортивный директор, президент клуба и тренер, которые хотят со мной работать. В конце своего периода в Манчестере я как будто был заточён. Я понимал, что если бы так и продолжилось, то футбола в моей жизни особо и не было бы», — приводит слова Хойлунда Tribal Football со ссылкой на TV2.