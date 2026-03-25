ФИФА обеспокоена визовыми правилами для граждан стран-участниц ЧМ в США — The Athletic

ФИФА выражает обеспокоенность по поводу визовых правил для граждан пяти стран-участниц чемпионата мира 2026 года. Представителям этих стран придётся вносить залог для получения визы в США. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, трудности возникли из-за пилотной программы Visa Bond, согласно которой граждане 50 стран, въезжающие в США по деловой или туристической визе, должны вносить залог в размере от $ 10 тыс. до $ 15 тыс., который будет возвращён при выезде из страны до истечения визы. В список стран, на которые распространяется программа, входят Алжир, Кабо-Верде, Сенегал и Кот-д’Ивуар, чьи сборные прошли на ЧМ-2026. Со 2 апреля правила также будут действовать для граждан Туниса.

Отмечается, что, согласно тексту программы, исключений для отдельных категорий граждан, включая участников международных спортивных турниров, не предусмотрено. Футбольные федерации стран, на которые распространяются правила, выразили обеспокоенность ситуацией, которая обсуждалась на семинарах по подготовке к ЧМ-2026 в прошлом месяце.

ФИФА пытается убедить администрацию Трампа сделать исключение для игроков, тренерских штабов и сотрудников сборных-участниц чемпионата мира, а также руководителей федераций и ключевого персонала спонсоров.

Международная федерация футбола хочет, чтобы основанием для освобождения от залога стали официальные приглашения делегациям. Ожидается, что, если власти США пойдут на уступки ФИФА, исключение будет сделано только для членов сборных, тогда как родственники игроков и болельщики будут обязаны заплатить залог.