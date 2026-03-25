Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сын Криштиану Роналду не будет подписан в академию «Реала» — СОРЕ

Мадридский «Реал» не планирует подписывать сына Криштиану Роналду в свою академию, сообщает издание СОРЕ. 15-летний Криштиану Роналду-младший недавно провёл тренировку с командой «Реала» среди игроков до 16 лет. В данный момент он выступает за юношескую команду «Аль-Насра», а его отец играет за основную команду клуба из Саудовской Аравии.

По информации источника, «Реал» не рассматривает возможность подписания Криштиану-младшего. Ему разрешили тренироваться со сверстниками из академии, чтобы поддерживать физическую форму, так как он не может заниматься в академии «Аль-Насра» из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке. Семья Роналду сейчас находится в Мадриде.

Криштиану Роналду-старший защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год, проведя 438 матчей, забив 450 голов и сделав 131 результативную передачу во всех турнирах.

