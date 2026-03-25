«Ньюкасл Юнайтед» хочет продлить соглашение с Льюисом Майли — Романо

«Ньюкасл Юнайтед» ведёт переговоры с полузащитником Льюисом Майли о новом контракте. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, ряд топ-клубов следят за футболистом, «сороки» видят в своём воспитаннике важную часть клубного проекта в долгосрочной перспективе.

Льюис Майли находится в системе «Ньюкасл Юнайтед» с 2013 года, футболист также выступает за молодёжную сборную Англии, ранее он играл и за юношескую команду «трёх львов». В 30 матчах нынешнего клубного сезона Майли забил три гола и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 25 млн.