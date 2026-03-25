Валерий Карпин высказался о результатах ЦСКА и форме Баринова в весенней части сезона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре ЦСКА в весенней части сезона. После рестарта сезона у армейцев три поражения в Мир Российской Премьер-Лиге и вылет от «Краснодара» (3:1, 0:4) в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Нельзя просто говорить: «ЦСКА проиграл три игры». Всё. Как они проиграли эти игры? Было удаление, допустим, с «Динамо» с тем же, да? Если бы они играли в равных составах, что было бы? Они создали 15 моментов, я утрирую сейчас, им два раза по воротам ударили, два залетело шальных. Но они играли-то хорошо, ну бывает. Поэтому это и есть футбол.

Они играли хорошо? Да. Не все три матча, с «Ахматом», наверное, нет. Не так, как от них ожидали, опять же. Возможно, поле, возможно, там ещё миллион нюансов, не знаем, мы же не находимся внутри. Что там происходило? Если брать просто результат в отрыве от того, как складывался этот результат, тогда, да, может что-то удивлять. То же, что я говорю и про игру сборной. Одно дело – брать результат, а другое — смотреть игру и почему сложился такой результат.

— Если бы сейчас были официальные матчи, учитывая ЦСКА в марте, вы вызвали бы Баринова?

— Да.

— Несмотря на игру ЦСКА и его личную?

— Несмотря на что? Что в его игре такое, чего не было до этого? Новая команда, новые требования, новые партнёры. Да, возможно, не так ярко, как в осенней части в «Локомотиве». Но его качества игрока, которые в нём есть, они как были, так и есть. Сейчас бы ЦСКА реализовал, опять же, абстрактно мы рассуждаем. ЦСКА с «Ахматом», играя так, как играл, ЦСКА мог выиграть? Там Круговой забей, выиграли бы? Там удаление не произошло, был бы другой результат, с «Балтикой» сравняли бы или даже выиграли, моменты тоже были у них. И все бы говорили: «Блин, какой ЦСКА великолепный, какой Баринов великолепный и все остальные», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».