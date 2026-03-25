Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава МЛС высказался о возможном переходе Салаха в североамериканский чемпионат

Глава МЛС высказался о возможном переходе Салаха в североамериканский чемпионат
Комментарии

Руководитель МЛС Дон Гарбер дал комментарий касательно возможного перехода нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в североамериканский чемпионат. Функционер подчеркнул, что лига не станет помогать финансово в этом трансфере, как это было с футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Есть только один Месси… Не уверен, что прямо сейчас лиге следует участвовать в подобных сделках. Мо Салах — один из величайших футболистов в истории Премьер-лиги… Я был бы рад видеть его в нашем чемпионате. Я не мог сказать этого до его объявления о будущем уходе из «Ливерпуля». Как здорово он смог бы проявить себя в МЛС, мы бы дали ему замечательную основу для этого», — приводит слова Гарбера журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android