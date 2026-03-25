Глава МЛС высказался о возможном переходе Салаха в североамериканский чемпионат

Руководитель МЛС Дон Гарбер дал комментарий касательно возможного перехода нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в североамериканский чемпионат. Функционер подчеркнул, что лига не станет помогать финансово в этом трансфере, как это было с футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Есть только один Месси… Не уверен, что прямо сейчас лиге следует участвовать в подобных сделках. Мо Салах — один из величайших футболистов в истории Премьер-лиги… Я был бы рад видеть его в нашем чемпионате. Я не мог сказать этого до его объявления о будущем уходе из «Ливерпуля». Как здорово он смог бы проявить себя в МЛС, мы бы дали ему замечательную основу для этого», — приводит слова Гарбера журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами.